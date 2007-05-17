В МЗС заперечують непорозуміння з Європою

Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ заявляє, що в Європейському Союзі немає невдоволення проведенням в Україні моніторингу проблем, з якими українці стикаються під час отримання віз до країн Європейського Союзу.

Про це Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ сказав на брифінгу в МЗС України, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Зараз невдоволення немає. Після того, як відбувся обмін думками, і ми пояснили один одному нашу позицію», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи буде демарш Трійки ЄС стосовно проведення в Україні моніторингу проблем, з якими стикаються українці при отримані віз у посольствах країн-членів ЄС, Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ зазначив: «Я не думаю, що якийсь демарш був».

Він зазначив, що йому незрозуміло, чому виникла така хвиля публікацій на цю тему в українській пресі. «Ми, фахівці, безпосередньо працюємо на цій ділянці і спостерігаємо нормальний діалог між українською стороною і країнами ЄС в питаннях лібералізації візового режиму для українських громадян», - додав він.

У коментарі прес-служби МЗС України з приводу моніторингу процесу видачі віз українським громадянам посольствами країн-членів ЄС в Україні, який зачитав на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, зазначається, що 3 травня відбулась зустріч міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА з послами країн-членів ЄС на їх прохання, в ході якої сторони висловили свої позиції з питання здійснення моніторингу видачі віз та обмінялися думками щодо визначення шляхів і механізмів для спрощення процесу видачі віз українським громадянам.

«Ми переконані, що процес видачі віз є надзвичайно чутливим питанням в українському суспільстві, та дуже часто викликає обґрунтовану критику, а подекуди і незадоволення серед українських громадян», - зазначається в коментарі.

У зв’язку з цим МЗС вважає своїм обов’язком реагувати на чисельні звернення, які надходять до міністерства від тих осіб, які стикалися з проблемами під час процедури отримання віз.

У той же час, зазначається у коментарі, в МЗС свідомі того, що норми та процедури опрацювання анкет заявників та прийняття рішень щодо видачі чи відмови у видачі візи визначаються кожною окремою країною відповідно до національного законодавства.

«Хочемо підкреслити, що моніторинг проводився поза консульськими установами, тобто на українській території, і стосувався виключно українських громадян, та в жодній мірі не зашкодив ритму роботи консульських установ іноземних держав. Зазначаємо, що це суверенне право України опитувати українських громадян на українській території», - зазначається у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, джерело, близьке до німецького президентства в ЄС, повідомило 16 травня кореспонденту УНІАН у Брюсселі, що Трійка ЄС здійснила демарш до українського МЗС щодо проведення моніторингу проблем, з якими стикаються українці при отриманні віз у посольствах країн-членів ЄС.

“Демарш було зроблено через неанонсоване та нескоординоване з представниками країн-членів ЄС опитування”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, проведення моніторингу у такий спосіб, як це було зроблено українським МЗС, суперечить духу угоди про полегшення візового режиму між Україною та ЄС, підписання якої має відбутися найближчим часом.

Раніше, 10-17 квітня цього року, слухачами Дипломатичної академії України при МЗС, серед українців, які зверталися до посольств держав-членів ЄС у Києві з клопотаннями про оформлення віз, було проведено опитування.

Згідно з його результатами, 57% опитаних вважають найсуттєвішими проблемами, що постають перед громадянами України при оформленні віз, черги. 30% назвали необгрунтовано велику кількість документів, що вимагається для оформлення віз. 18% вказали на некоректність персоналу. При цьому вартість послуг в цілому не вважається громадянами України високою (14%).