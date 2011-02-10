Екс-спікера Криму Гриценка лишили за гратами

Апеляційний суд Криму відхилив прохання адвоката обвинуваченого в незаконних операціях із майже 5 тис. гектарів землі екс-спікера Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА про зміну його підзахисному запобіжного заходу на не пов`язаний з утриманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, інстанція залишила без зміни рішення Центрального райсуду Сімферополя, який 27 січня обрав А.ГРИЦЕНКУ запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Апеляційний суд погодився з доводами прокуратури про те, що обвинувачений може заважати встановленню істини в його кримінальній справі й переховуватися від слідства. За даними правоохоронців, у екс-спікера Криму є нерухомість за кордоном, а також дипломатичний паспорт.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 21 січня порушила проти А.ГРИЦЕНКА справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Він підозрюється в причетності до незаконної передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» за часів його роботи головою Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало державі 23 млн. грн. збитків. Міліція затримала А.ГРИЦЕНКА 24 січня в Сімферополі, через три дні суд ухвалив рішення заарештувати його.

Прокуратура 28 січня порушила ще одну справу проти А.ГРИЦЕНКА за тією ж статтею Кримінального кодексу за підозрою в передачі в оренду санаторію «Росія» в Ялті за заниженою орендною ставкою без винесення питання на розгляд кримського парламенту, що завдало державі 200 тис. грн. збитків.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.