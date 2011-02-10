Яценюк зіграє ту ж роль, яку грають Зюганов і Жириновський в РФ?

Влада приготувала Арсенію ЯЦЕНЮКУ роль повністю контрольованої опозиції, аналогічну тій, яку грають Геннадій ЗЮГАНОВ та Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ в Росії.

Таку думку висловила головний редактор тижневика «Дзеркало тижня» Юлія МОСТОВА у коментарі польському аналітичному порталу EAPCommunity, який займається питаннями Східного партнерства.

Зокрема, портал EAPCommunity відзначає, що «з початку грудня 2010 року колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО викликалась на допити більше ніж 15 разів. Прокуратура звинувачує її у нецільовому використанні 520 мільйонів доларів державних коштів, призначених для екологічних проектів. Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не мають сумнівів: чинний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ збільшує тиск на колишнього прем’єра, щоб витіснити її з політики та залякати решту опозиції. Тим часом, Партія регіонів заперечує будь-які політичні мотиви за цим розслідуванням та наполягає, що влада просто віддана ідеї боротьби з корупцією. Ю.ТИМОШЕНКО – винна чи переслідувана?».

У відповідь на це запитання, Ю.МОСТОВА зауважила: «Справа Ю.ТИМОШЕНКО є проявом української національної традиції. Вона полягає в тому, що нова влада завжди намагається вщент розбити владу попередню. І не якимось грубими або безцеремонними методами, а так, щоб дотриматись пристойності. Цьому допомагає казуїстичний підхід до закону. Конкретні правові норми підлягають ретельному аналізу щодо їхньої можливої корисності, а потім використовуються проти політичних ворогів. Кожний правлячий клас в Україні, починаючи з 1991, слідував принципу: «Все – для моїх друзів, закон – для моїх ворогів». Політичні угруповання змінювались, але принципи ведення боротьби залишились тими ж самими».

На думку Ю.МОСТОВОЇ, «атаки на Ю.ТИМОШЕНКО за допомогою Кримінального кодексу не є чимось новим. Кожен, хто слідкує за українською політикою, навіть мимохідь, очікував на це. Я була б здивована, якби щось подібне не сталось. Такі методи були легалізовані у боротьбі влади проти опозиції. З точки зору будь-якого політика, який налаштований на досягнення швидких та ефективних результатів – а в тому, що В.ЯНУКОВИЧ є саме таким політиком, немає жодних сумнівів – немає причин вдаватись до інших методів. Тим паче, що Ю.ТИМОШЕНКО таки порушувала закон. Гроші, отримані від продажу вуглецевих квот, могли б бути використані виключно на екологічні проекти. Але замість цього вони були використані на кредит Пенсійному фонду».

Однак, говорить Ю.МОСТОВА, «незважаючи на це, конкретні дії, спрямовані проти Ю.ТИМОШЕНКО та її команди, дивують. Ніхто ніколи не застосовував Кримінальний кодекс проти опозиції у таких масштабах. Розмах дій проти колишнього прем’єр-міністра є непропорційним скоєним порушенням».

На думку експерта, «це доводить одне: В.ЯНУКОВИЧ не боїться загинути від меча, який він зараз підняв. Він впевнений, що він знищить своїх політичних ворогів, домовиться зі скептиками та створить опозицію «поступки». Крім того, це вже відбувається. Простір, який залишився після Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, повинен заповнитись повністю контрольованим та спонсорованим владою А.ЯЦЕНЮКОМ. Він зіграє роль, аналогічну тій, яку грають Геннадій ЗЮГАНОВ та Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ в Росії».

На думку головного редактора «Дзеркала тижня», «є багато свідчень того, що сценарій, який спланував В.ЯНУКОВИЧ, збудеться. Він йде до своєї мети із залізною волею та великою рішучістю. Український Президент повністю підпорядкував собі силові органи та органи влади. Після адміністративної реформи органи державного нагляду також потраплять під його контроль».

«Шлях В.ЯНУКОВИЧА не зможе заблокувати ні пасивне суспільство, ні агонізуюча опозиція. В короткій перспективі, це може призвести до ситуації, коли окрім Партії регіонів в Україні не існуватиме інших альтернатив», - прогнозує Ю.МОСТОВА,