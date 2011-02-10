Федерація профспілок готує повалення регіонала?

Колишнього керівника Фонду державного майна України Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО висунули кандидатом на посаду голови Федерації профспілок України.

Відповідне рішення було ухвалене на з`їзді Української федерації профспілкових організацій – профспілки працівників спільних підприємств. Про це «Комментариям» повідомило джерело у ФПУ.

Нині ФПУ очолює “регіонал” Василь ХАРА.

Як наголошується у повідомленні, делегати з`їзду розкритикували В.ХАРУ за те, що він недостатньо сумлінно піклується про інтереси федерації, і часто йде на співпрацю з владою в тих питаннях, в яких позиція уряду і профспілок розходиться. Крім того, “регіоналові” нагадали, що він порушує статут організації, яка забороняє голові ФПУ мати партійну приналежність.

У відповідь В.ХАРА і сам заявив, що не задоволений ані собою, ані роботою федерації. «Мені не вдалося реалізувати все, що я задумав. Стільки соціальних законопроектів, скільки вніс я, ніхто не вносив. Але ви ж бачите, який у нас буржуазний парламент. Вони ухвалюють рішення, що суперечать інтересам працівників», - виправдався В.ХАРА.

У свою чергу, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що її головне завдання, у разі обрання головою федерації, – об`єднати профспілковий рух. «Ми не повинні говорити про залежні або незалежні профспілки. Наше головне завдання – об`єднатися і захищати інтереси людей праці», - підкреслила вона. Крім того, кандидатку пообіцяла, що порушувати статут ФПУ не стане, і у разі обрання на посаду тут же розлучиться з партквитком Соціалістичної партії України.

З`їзд Федерації профспілок України, на якому має бути переобране керівництво, запланований на 23-24 березня 2011 року.