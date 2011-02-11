Тягнибок підозрює, що до вибухів у Макіївці причетна влада

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок спростував інформацію про причетність націоналістичних сил до терактів у Макіївці.

Він вважає, що така ситуація вигідна владі, перш за все, для боротьби з опозицією. "Те що відбувається зараз, є прикладом формування поліційної держави. Намагаються залякати людей. Причетність "Свободи" до вибухів - це повна маячня", - сказав Тягнибок.

"Мені здається, що владою навмисне робилися ті невеличкі теракти, вибухи, щоб зробити з опозиції образ терористів, щоб влада мала карт-бланш для боротьби з нею не як з опозицією, а як з терористами", - додав він.

Раніше у ВО "Свобода" повідомили, що їхнього активіста Сергія Білобоцького викликали на допит в донецьке управління СБУ у зв`язку з вибухами у Макіївці.

Нагадаємо, у Макіївці рано вранці 20 січня сталися два вибухи: перший - в центрі міста в районі адмінбудинку ДП "Макіїввугілля", другий - в районі торгового центру "Голден Плаза". Жертв і постраждалих не було.

Зловмисники вимагали 4,2 мільйони євро. Вони також погрожували новими вибухами.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "тероризм".

ТСН