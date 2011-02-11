У Митному союзі вважають, що Україна страждає фобіями

15:05, 11 лютого 2011
Політика
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Глазьєв нарахував чотири

Співголова українсько-російського форуму, відповідальний секретар комісії Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану Сергій ГЛАЗЬЄВ вважає, що Україна має уважніше придивитися до досвіду роботи Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГЛАЗЬЄВ сказав сьогодні в Києві на засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської і евразійськой інтеграції».

«Ми б хотіли, щоб наші українські партнери уважніше придивилися до досвіду роботи Митного союзу, щоб розвіялися деякі фобії», - сказав він.

Однією з «фобій» С.ГЛАЗЬЄВ назвав побоювання з приводу того, що в рамках Митного союзу Росія може комусь щось нав`язувати.

«Всі рішення ухвалюються консенсусом, це не простежується на практиці, і таких завдань ніхто перед собою не ставить», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

За його словами, друга «фобія» пов`язана з побоюваннями, що при співпраці в Митному союзі утискується національний суверенітет країни. За словами С.ГЛАЗЬЄВА, це питання обговорювалося дуже серйозно не тільки в Росії, але і в Казахстані й Білорусі. «Конституційні суди та інші інституції, які контролюють законодавство, дійшли висновку, що передача повноважень в галузі торгівлі, регулювання ринків, технічного регулювання питанню національного суверенітету не суперечить», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він також відзначив, що третя «фобія» полягає в тому, що Україна як член Світової організації торгівлі не може входити в інтеграційні об`єднання з державами, які не є членами СОТ. «Ця позиція нав`язується з Женеви, Брюсселя і Вашингтона, але насправді уважний аналіз правил у СОТ показує, що тут немає жодних перешкод», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

За його словами, СОТ вітає створення Митного союзу і не має жодних застережень щодо ситуації, «коли хтось всередині СОТ, а хтось ззовні». С.ГЛАЗЬЄВ додав, що Світова організація торгівлі не проти створення митних союзів як однієї з форм лібералізації зовнішньої торгівлі.

Четверта «фобія», відзначив С.ГЛАЗЬЄВ, полягає в тому, що участь України в Євразійському економічному співтоваристві (ЄврАзЕС) може спричинити погіршення відносин з Європейським Союзом. У зв`язку з цим С.ГЛАЗЬЄВ зазначив, що Росія проводить не менш масштабні багатоформатні й складні переговори з Європейським Союзом, ніж Україна, кінцевою метою яких є створення зони вільної торгівлі від Атлантики до Тихого Океану. «У нас немає суперечностей, ми зацікавлені, щоб відносини з нашим головним партнером будувалися оптимально, щоб було менше бар`єрів», - сказав він.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 у рамках Євразійського економічного співтовариства діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 р. митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

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