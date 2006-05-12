Президент готовий розглянути будь-яку кандидатуру на посаду прем’єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий розглянути будь-яку кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, якщо вона працюватиме на консолідацію парламентської коаліції. Про це він сказав сьогодні на зустрічі зі студентами Європейського коледжу в Натоліні (Польща), відповідаючи на запитання, чи погодиться він на кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО.

Сьогодні ж, на думку Президента, для майбутніх учасників парламентської коаліції найголовнішим є домовитися щодо «спільного бачення ключових пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики України», повідомляє прес-служба Глави держави.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив на важливості укладення змістовної політичної угоди, яка б давала відповіді на всі виклики, що в майбутньому могли б дестабілізувати роботу коаліції або призвести до її розпаду.

Президент зазначив, що в учасників переговорного процесу щодо коаліції залишається низка питань, на які вони мають різні погляди. Саме такі питання, на переконання Глави держави, потребують узгодження в рамках коаліційної угоди. Якщо змістовна частина політичної угоди даватиме принципові відповіді на проблемні питання, «питання щодо кандидатури прем’єра стає другорядним», наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Прізвище прем’єр-міністра я буду розглядати тільки в тому контексті, як ця фігура посилює цілі та методи досягнення позицій, які зафіксує політична угода. Хочу ще раз підкреслити, що тема принципів і цілей сьогодні є домінуючою над темою прізвища», – сказав Президент.

У своєму виступі перед студентами коледжу, представниками дипломатичного корпусу та науковцями В.ЮЩЕНКО зосередився на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також окреслив сьогоднішню економічну ситуацію в нашій державі, приділив увагу основним пріоритетам зовнішньої та внутрішньої політики держави.

Подібні форми публічних виступів є одним з необхідних елементів міжнародних візитів лідерів демократичних країн.