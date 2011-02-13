Грищенко повіз українську делегацію до Вашингтону

Сьогодні офіційна делегація України на чолі з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ відбула до Вашингтону для участі в Третьому засіданні українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, вперше в історії двосторонніх відносин з українського боку в переговорах візьме участь така представницька делегація високопосадовців, включаючи міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА, міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, заступника глави Адміністрації Президента України Ірину АКІМОВУ.

В рамках засідання Комісії, яку з американського боку очолює Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН, планується обговорити поточний стан справ та перспективи співпраці в таких сферах як розвиток демократії та захист громадянських свобод, торгово-економічні відносини та підтримка Вашингтоном системних соціально-економічних реформ в Україні, взаємодія в енергетичній, науково-технічній та оборонній сферах.

Україна розглядає Сполучені Штати Америки як одного з ключових стратегічних партнерів, чия думка та підтримка важливі для офіційного Києва, і в контексті започаткованої Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ масштабної роботи із модернізації країни, і в світлі євроінтеграційних прагнень нашої держави. Третє засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства офіційний Київ розглядає як одне з найбільш значимих з усіх запланованих зовнішньополітичних подій першої половини 2011 року, наголосили в МЗС.