Литвин - Азарову: щоб міністри раптово у п’ятницю не їхали у відрядження

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ листа з проханням, щоб під час Години запитань до уряду у Верховній Раді були присутні всі члени Кабінету міністрів на чолі з самим прем’єром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, в листі зазначається, що, відповідно до закону про Кабінет міністрів України та закону про Регламент Верховної Ради, під час Годин запитань до уряду у сесійній залі мають бути присутні всі члени Кабміну на чолі з прем`єр-міністром, за винятком тих, які офіційно перебувають у відрядженнях.

За словами В.ЛИТВИНА, він попросив, «щоб не присилали заступників (міністрів), і щоб всі раптово у п’ятницю не їхали у відрядження, особливо спілкуватися з народомВін підкреслив, що дві години на місяць уряд мав би спілкуватися з парламентом.

«Ми всі робимо одну справу, виходячи з того, що можуть бути різні погляди на те чи інше питання», - підкреслив В.ЛИТВИН.