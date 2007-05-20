Ющенко вшанував пам’ять жертв сталінського режиму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у церемонії вшанування пам’яті жертв сталінського режиму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України поклав квіти до Меморіального каменя та вінок до Пам’ятника-стели на території заповідника.

В ці хвилини відбувається панахида за участю духовенства українських церков. На завершення заходу глава держави оголосить Хвилину мовчання.

На церемонії також присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представники політичних сил та громадських організацій.

* * * Державною комісією, створеною Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1988 року за № 534, було встановлено, що у 19-му та 20-му кварталах Дарницького лісництва біля селища Биківня поховані жертви сталінських репресій 30-х – початку 40-х років. Ці землі у 1937 році були виділені для об’єкта спеціального призначення НКВС, на якому протягом 1937 – 1941 рр. відбувалися масові поховання розстріляних та закатованих. Репресованих звозили до Биківні й хоронили навіть після початку Великої Вітчизняної війни, до окупації Києва німцями.

Під час окупації німецька влада розрила ці могили на огляд громадськості з метою викриття злочинів більшовицького режиму. Однак після закінчення війни радянська влада всю інформацію знову засекретила.

У повоєнний час розслідування подій у Биківні проводили чотири державні комісії. Перші три – 1945, 1971, 1988 рр. оголосили про те, що у Биківні поховані жертви фашизму, причому в ході діяльності останньої з комісій було виявлено та знищено багато документів. Лише четверта комісія – 1989 року – оголосила, що у Биківні поховані жертви сталінських репресій.

На вшанування пам’яті репресованих в Україні було прийнято акти Президента України Леоніда КУЧМИ та уряду України Віктора ЮЩЕНКА: Розпорядженням Президента України від 11.08.1994 р. за № 98 «Про заходи щодо вшанування пам`яті жертв політичних репресій, похованих у селищі Биківня» та постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2001 р. за № 546 «Про створення Державного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» було визначено державний статус заповідника, з віднесенням його до сфери управління Київської міської державної адміністрації та розроблено низку заходів щодо вшанування репресованих. Нині на території поховання діє Державний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

Протягом 2000 – 2004 рр. було встановлено, що поховання у селищі Биківня є найбільшим в Україні похованням жертв політичних репресій (навіть за Бабин Яр. За даними науковців, у Биківні поховано близько 100 – 120 тис. репресованих, проте, за даними СБУ, наявні відомості про репресії не є повними та остаточними і потребують ретельного опрацювання великої кількості матеріалів та глибокого наукового дослідження).

У зв’язку з цим, правозахисними громадськими організаціями та організаціями репресованих було ініційовано надання Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу національного.

17 травня 2006 р. Президент України підписав Указ «Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу національного».