ВР планує збільшити допомогу при народженні дитини

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 351 народний депутат із 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину (24 тис. 480 грн.); кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину (48 тис. 860 грн.); кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину (97 тис. 920 грн.).

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується впродовж наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Планується, що закон вступить в дію з 1 квітня 2011 року.