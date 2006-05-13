Зміна Кабміну не означає зміни голови Фонду держмайна

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що зміна складу Кабінету Міністрів України не означає зміни голови Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер СПУ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи залишиться працювати на своїй посаді голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК, О.МОРОЗ відповів, що закон про Фонд держмайна та інші нормативні документи визначають, що зміна КМУ не означає зміни голови ФДМУ.

Лідер СПУ повідомив, що з цього приводу у нього була розмова з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, і «у мене склалося враження, що він цінує позицію В.СЕМЕНЮК як людини, що відповідально ставиться до своїх обов’язків».

«Як буде далі, я не можу сказати, бо участь у визначенні кандидата на цю посаду бере і Президент, ми будемо працювати далі», - сказав О.МОРОЗ.