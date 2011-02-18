Комуніст звинувачує Тігіпка в контрабанді

Народний депутат України Спиридон КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ) звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ «про вчинення злочину віце-прем’єр-міністром – міністром соціальної політики України Сергієм ТІГІПКОМ щодо ввезення в Україну автомобіля контрабандним шляхом та необхідності притягнення його до кримінальної відповідальності».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит був зачитаний головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ на засіданні парламенту.

При цьому деталі запиту не оголошувалися в сесійній залі.