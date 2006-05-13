НСНУ, БЮТ, блоки Лазаренка і Вітренко утворили коаліцію

Сьогодні на спільній зустрічі 49 новообраних депутатів Дніпропетровської обласної ради від політичної партії „Народний Союз Наша Україна”, Блоку Лазаренка, Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Наталії Вітренко „Народна опозиція” домовилися про створення в облраді демократичної коаліції.

Про це йдеться в офіційній заві депутатів, переданій кореспонденту УНІАН.

“Учасники зустрічі висловили одноголосну підтримку курсу Президента України та соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини, який став можливим завдяки ефективній співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону і, насамперед, голови облдержадміністрації Надії ДЄЄВОЇ та голови обласної ради Миколи ШВЕЦЯ”, - наголошується у документі.

Депутати демократичної коаліції мають намір висунути кандидатуру М.ШВЕЦЯ на посаду голови Дніпропетровської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня про створення коаліції у Дніпропетровській облраді та підтримку на посаду голови облради члена Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА завив 51 депутат від Партії регіонів, Компартії України та Народного блоку Литвина.

Установча сесія Дніпропетровської облради нового скликання запланована на 17 травня. До Дніпропетровської облради обрано сто депутатів від семи політичних сил.