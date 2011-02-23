Нардеп закликає ВР поставити жирний хрест на рекламі сигарет

Ми повинні прийняти чіткий, якісний закон про заборону реклами тютюнових виробів і не допустити, щоб в другому читанні були внесені поправки, які перекрутили б сам зміст цього законопроекту. Про це заявив народний депутат України, президент партії «ПРАВДА» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Всі ми знаємо: нічого хорошого в тютюнокурінні немає. І розвивати тютюнову галузь, долучати нових, особливо молодих, людей до порочної і шкідливої звички немає ніякого сенсу», – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що на сьогоднішній день є хороша можливість «поборотися і прийняти чіткий, якісний законопроект про заборону реклами тютюнових виробів. Єдине, треба поборотися за те, щоб не було внесено поправок, які перекрутили б сам зміст цього законопроекту».

Як сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, «Європа до 2050 року повністю відмовиться від куріння. Залишиться абсолютно невелика кількість курців. І Україна теж не повинна відставати».

Політик особливо підкреслив, що «ті люди, які зараз курять, не потребують реклами, вони самі знають, скільки це коштує, вони в принципі розуміють, як куріння шкодить їх здоров’ю». «А привертати до куріння молодих громадян або тих людей, у яких трапилися якісь проблеми, – це абсолютно непотрібно, недоцільно і нецивілізовано», – вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Президент партії «ПРАВДА» акцентував, що «ніяких істотних прибутків реклама сигарет до бюджету не приносить». «Крім того, виробляють тютюнові вироби в Україні в основному крупні транснаціональні корпорації, які хочуть одного, – одержувати на нашій території прибутки, продавати якомога більше сигарет. Нам такі гроші до бюджету не потрібні. Ми, з одного боку, якісь гроші одержуємо, а з іншого – держава витрачає на лікування курців набагато більші суми. Шкода куріння для здоров’я давно доведена», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

«Потрібно прийняти закон, який захистить молодих людей від тютюнової пропаганди, щоб молоді й активні люди відмовилися від куріння. Тоді ми зможемо оздоровити націю, адже середня тривалість життя в Україні дуже низька, і тютюнові компанії в підвищенні смертності добре беруть участь», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Ініціатор законопроекту вважає, що «є досить серйозна підтримка нашого законопроекту у Верховній Раді – 303 народних депутата проголосували за нього в першому читанні». «І досвід роботи ВР 6-го скликання говорить про те, що якщо громадськість підтримує соціально направлені законопроекти, вони часто стають законами. Так було з питанням заборони грального бізнесу», – нагадав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

«Більше 70 % громадян підтримують повну заборону реклами сигарет. Тому потрібно поставити жирний хрест на рекламі шкідливої звички, прийняти закон і повністю заборонити рекламу, просування і спонсорство тютюнових виробів», – підсумував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів) . За ухвалення законопроекту проголосували 303 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійному залі.

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, зокрема для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути всі СМС-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки в пачки, які часто використовувалися в рекламних і акційних цілях виробниками.

Крім того, передбачається заборонити спонсорство телевізійних і радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, крім реклами в спеціалізованих виданнях і на спеціалізованих виставкових заходах.

Штраф за порушення перерахованих норм передбачається в розмірі від 30 тис. до 50 тис. грн. за кожен факт реклами на окремому рекламному носієві або за кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Нагадаємо, що 15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенціюВсесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну , відповідно до якої упродовж 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше 4 вересня 2011 року) повинна бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продажів і спонсорство тютюнових виробів.