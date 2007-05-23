Костенко не хоче робити з Луценком вінегрет

Українська Народна партія поки що відмовляється створювати єдину партію з "Народною Самообороною" Юрія Луценка. Про це в ефірі "5 каналу" заявив лідер УНП Юрій Костенко.

"У договорі було написано: давайте створимо після виборів 2007 року одну партію. Я висловив своє здивування - Юрій Луценко на кожному мітингу каже "Я - лівий, я - соціаліст, я - соціал-демократ..", а мова йде про правоцентристську партію. Якщо в цій партії буде Українська Правиця - яскраво виражена права політична сила, то як ми можемо об`єднуватися в одну партію з Юрієм Луценком? Ми не хочемо робити вінегрет політичний, з якого ніколи не вийде партії. По великому рахунку - це вже багато разів пробували в новітній українській історії - створити із гарних хлопців так звані "партії влади" і з цього нічого не виходило, оскільки у неї немає ніколи ідеологічного забарвлення, так і ідеологічної позиції. Партія - це в першу чергу - якою буде політика щодо реформування житлово-комунального господарства, якими будуть цінова політика, митна, тарифна - тобто якою буде політика. Ось з цього починається партія. Ось давайте з цього почнемо розмову про партію, а не з того, як на одному мітингу говорити, що я готовий і праву партію створювати, завтра я ліву готовий, післязавтра - ліберальну. Ну, знаєте, така всеядність мені особисто не притаманна. Я с початку національно-визвольного руху став на позицію праву і з цієї позиції не сходжу. Тому тут про одну партію ми, звісно, не можемо говорити сьогодні з паном Юрієм Луценком", - сказав лідер УНП.