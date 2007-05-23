Семенюк - Тимошенко: сама така!

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК обурена заявою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що в Україні зараз приватизація відбувається поспіхом і незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК сказала сьогодні журналістам після засідання Кабінету Міністрів.

За словами В.СЕМЕНЮК, коли Ю.ТИМОШЕНКО була прем`єр-міністром, то «давала доручення бігом і швидко в останній день свого прем`єрства приватизувати Одеський припортовий завод». На сьогодні, за словами В.СЕМЕНЮК, проведено детальний аналіз ОПЗ. Умови конкурсу ще обговорюватимуться і затверджуватимуться постановою Кабінету Міністрів.

А критику лідера БЮТ на свою адресу В.СЕМЕНЮК пов`язує зі своїм членством у СПУ і зі своєю принциповою позицією.

«Як говорив один депутат - я сьогодні нікому не вигідна. Тому що змушую всіх жити згідно із законом», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про наміри коаліції «незаконно приватизувати цілий ряд стратегічних об`єктів».

За словами лідера БЮТ, Фонд державного майна вже видав наказ №540, яким передбачається приватизація 548 важливих українських підприємств (в т.ч. «Укрзалізниця», «Укртелеком», Одеський припортовий завод). Вона наголосила, що це має намір зробити незаконним шляхом, оскільки не планується проведення конкурсу з продажу цих підприємств, а відповідно - вони можуть бути продані за безцінь.