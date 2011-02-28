Довгий зізнався, що між Київрадою та КМДА є напруга

Між Київською міською радою та міською адміністрацією немає конфлікту, проте є напруга в роботі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це 27 лютого секретар Київради Олесь ДОВГИЙ сказав в інтерв’ю «5-му каналу».

«Конфлікту немає. Напруга в роботі є. Але ця напруга - це саме свідчення того, що йде жвава дискусія. А коли йде нормальна жива дискусія, ми будемо отримувати нормальні та більш якісні проекти рішень», - сказав О.ДОВГИЙ і додав, що це нормальний робочий процес. «Я вважаю, що істина завжди знаходиться в результаті можливо і гострої, але професійної дискусії», - наголосив він.

«А взагалі я не ділю раду або адміністрацію - ми є одне ціле. І нашою метою є вирішення тих питань, які перед нами ставить сьогодення, кияни, Президент України», - наголосив він.

Секретар Київради зауважив, що після ліквідації районних рад столичні депутати залишаються єдиним джерелом влади, які представляють громаду міста. «Депутати, які обираються, разом з представниками виконавчої влади, які призначаються, повинні спільно працювати, корегувати своє бачення роботи, механізмів, підходів до вирішення тих, чи інших питань», - сказав він.

Також О.ДОВГИЙ зазначив, що багато депутатів міської ради працюють вже не одне скликання, тому їхній досвід слід враховувати при прийнятті важливих міських програм. «Вони знають проблеми на місцях, і вони часто ближчі до людей, ніж чиновники, які більшу частину можуть проводити в тих чи інших кабінетах», - сказав він.