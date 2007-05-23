Засідання РНБО сьогодні не буде

Засідання Ради національної безпеки і оборони України сьогодні не проводитиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам секретар РНБО Іван ПЛЮЩ.

Він утримався від подальших коментарів, лише зазначивши, що зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА ще триває.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ вчора повідомили, на сьогодні «президентська сторона ініціює позапланове засідання РНБО».

Водночас на офіційному веб-сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА в анонсах подій за участю глави держави на сьогодні не було і немає повідомлення про проведення засідання РНБО.

Крім того, сьогодні, 23 травня, Президент України своїм указом призначив Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.