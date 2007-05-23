Засідання РНБО сьогодні не буде

16:18, 23 травня 2007
Політика
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Повідомлення Плюща

Засідання Ради національної безпеки і оборони України сьогодні не проводитиметься.

Іван ПлющЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам секретар РНБО Іван ПЛЮЩ.

Він утримався від подальших коментарів, лише зазначивши, що зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА ще триває.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ вчора повідомили, на сьогодні «президентська сторона ініціює позапланове засідання РНБО».

Водночас на офіційному веб-сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА в анонсах подій за участю глави держави на сьогодні не було і немає повідомлення про проведення засідання РНБО.

Крім того, сьогодні, 23 травня, Президент України своїм указом призначив Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

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