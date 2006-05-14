Павленко пообіцяв демографічний бум

У Києві з нагоди Дня матері на Майдані Незалежності триває фестиваль родинної творчості. Свої пісенні та танцювальні таланти демонструють 25 сімейних колективів з усіх регіонів України.

На початку свята учасників та гостей привітав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО. Він пообіцяв, що найближчим часом в Україні станеться демографічний бум, оскільки днями уряд схвалив концепцію державної програми підтримки сім’ї на 2006- 2010 роки, мета якої підтримати кожну українську родину.

О 16-й на головному Майдані країни розпочнеться черговйй захід до Дня матері та Всесвітнього Дня сім`ї, який відзначатиметься 15 травня. Як очікується, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде нагороджувати найкращих одиноких татусів столиці, передає «5-й канал».