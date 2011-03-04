Фюле заявляє, що ЄС готовий змінити ставлення до східних сусідів

Європейський Союз планує змінити підходи до реалізації Європейської політики сусідства загалом і «Східного партнерства» зокрема.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це заявив комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на Форумі глобальної безпеки в Братиславі 3 березня.

«Деякі з наших партнерів хочуть проводити болючі економічні й політичні реформи. Вони просять нас більшої підтримки, включаючи фінансову, а також підтримки в чутливих сферах, таких як мобільність або торгівля. Нам не слід було б уникати цих прохань – в обмін на продовження реформ, які зроблять їх демократичнішими і стабільнішими країнами із зростаючою привабливістю економіки», - сказав єврокомісар.

«Цей підхід, що описується як «більше за більше», передбачає розвиток рамкового підходу з чіткими орієнтирами, в яких наші очікування як партнерів щодо реформ висловлені чіткіше, як і «винагороди», які наші партнери одержать у разі відповідності цим очікуванням», - додав Ш.ФЮЛЕ.

Він відзначив, що цей підхід повинен стосуватися таких сфер як управління, права людини, демократія, співпраця в питаннях безпеки, здатність партнерів впоратися з конкурентним тиском.

«Хто не прогресує в досягненні цих орієнтирів, не повинен очікувати більшого у відповідь з боку ЄС. Ті, хто рухається назад, також повинні чекати реакції з нашого боку», - наголосив комісар.

Ш.ФЮЛЕ відзначив, що напередодні саміту «Східного партнерства», який відбудеться восени цього року, Євросоюз думає над розширенням пропозицій про співпрацю.

За його словами, Європейський Союз, зокрема, може запропонувати східним партнерам розширити мобільність, відкрити доступ до програм ЄС, поглибити співпрацю в енергетиці і транспорті, сприяти посиленню громадянського суспільства.

«Зрештою успіх «Східного партнерства залежатиме від готовності країн-партнерів проводити широкі системні реформи. Це означає зобов`язання не тільки з економічних і секторальних реформ, а й у сфері загальних цінностей, які підтримують «Східне партнерство»: повага фундаментальних прав, демократичних цінностей і верховенства права», - наголосив Ш.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, розпочата в травні 2009 року і спрямована на посилення співпраці зі східними сусідами Євросоюзу. В програму «Східне партнерство» спочатку було включено 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова й Україна, але після останніх президентських виборів у Білорусі 19 грудня 2010 року і розгону мирної акції протесту в Мінську участь Білорусі в «Східному партнерстві» фактично припинено.