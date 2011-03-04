Корнійчука і його адвокатів звинуватили у неповазі до суду

У попередньому засіданні Печерського районного суду Києва, у провадженні якого перебуває справа за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА, оголошено перерву з метою встановлення суті рішення Апеляційного суду Києва, який адвокати просили передати справу екс-посадовця з Печерського до іншого суду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за клопотанням Є.КОРНІЙЧУКА та його адвокатів сьогодні прийняла головуюча в судовому засіданні суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

Отримавши це клопотання, суд оголосив перерву у засіданні на 40 хвилин, щоб з’ясувати суть рішення Апеляційного суду, однак за вказаний період це не вдалося зробити.

Після перерви до залу судового засідання вчасно не з’явився ані обвинувачений, ані його захисники, у зв’язку з чим суддя оголосила ще одну перерву на 10 хвилин, а потім зробила зауваження Є.КОРНІЙЧУКУ та його адвокатам, які запізнилися на засідання, наголосивши, що це є «неповага до суду».

Наступне судове засідання у справі Є.КОРНІЙЧУКА має розпочатися о 10.00 10 березня.

Також суддя зобов’язала адвокатів обвинуваченого до дня судового засідання повідомити, яке рішення за їхнім клопотанням виніс Апеляційний суд.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступникові голови Мінюсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд Є.КОРНІЙЧУКУ.

28 лютого адвокати Є.КОРНІЙЧУКА звернулися з клопотанням до голови Апеляційного суду Києва з проханням відкликати розгляд кримінальної справи по суті з Печерського районного суду міста Києва і передати її до іншого суду.

Свою заяву про відведення суду адвокати обгрунтували недовірою до самого Печерського суду з урахуванням того, в якому режимі розглядалися рішення про вибір запобіжної міри для Є.КОРНІЙЧУКА.