Королевська не вірить, що даїшники і медики перестануть брати хабарі

Для боротьби з корупцією необхідні радикальні хірургічні методи, а не «законодавчі вітаміни». Так голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала обговорюваний у парламенті законопроект про боротьбу з корупцією в ефірі програми «Точка зору» Першого національного телеканалу.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що саме тотальна корупція є причиною низького рівня життя українців, низьких пенсій у нашій країні, постійних коливань цін на продукти харчування. «У нас 50% економіки країни перебуває у тіні. За останні півроку бажання робити свою справу, проявляти ініціативу у людей знизилося до мінімуму, і причина цього - тотальна корупція. Не випадково 58% українців заявляють про те, що дають хабарі. Минулого року обсяг хабарів досяг півтора мільярда гривень. Влада бореться не з причиною, а з наслідком, тому ніяким спеціальним антикорупційним законом, хоч би як його не називати, розв`язати проблему неможливо», - заявила народний депутат.

«Хіба після цього закону даішники на дорогах перестануть брати хабарі? Або в дозвільних центрах перестануть за довідки з людей збирати гроші? Можливо, у нас запрацює медицина, і люди перестануть постійно носити в лікарню гроші? Ні, не перестануть, тому що без ліквідації центрів корупції, без перезавантаження системи влади ми нічого не доб`ємося», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, антикорупційний закон, голосування за який проходить у Верховній Раді, є, швидше, вітамінною профілактикою проти корупції. «Для боротьби з корупцією потрібні радикальні хірургічні методи, а не «законодавчі вітаміни» і розповіді про те, як це допоможе подолати колосальну корупційну складову», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету вважає, що, окрім доходів і витрат урядовців, потрібно декларувати витрати і доходи членів їх сімей. «Без цієї норми, яка дозволяє повністю контролювати доходи і витрати усього складу сім`ї, буде прийнятий абсолютно технічний закон. Головне сьогодні, щоб вже ухвалені закони почали працювати. Ми маємо величезну кількість прекрасних законів, які автоматично мінімізують рівень корупції в країні. Тільки вони, на жаль, нівелюються підзаконними актами, які зводять до нуля ефект від законів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, поки бізнес і влада є сіамськими близнятами - ніяких змін не буде. «Ми бачимо, що твориться з цінами на бензин. При цьому в країні працює компанія, яка має пільговий режим оподаткування на ввезення нафтопродуктів, яка, за оцінками фахівців, заробила за останні півроку 330 мільйонів доларів. Ці гроші не надійшли до бюджету. Інший приклад: у ручному режимі створюється компанія, яка виграє левову частку квот на продаж зерна за кордон. Після цього ціна на борошно в магазинах зростає в півтора разу, і борошно зникає з продажу. Це все - зв`язка влади і бізнесу. Допоки у нас бюджет розподілятиметься у ручному режимі - залишиться людський чинник і можливість корупційних дій», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.