Комуністи відзначили 20-річчя всесоюзного референдуму

У Харкові представники Комуністичної партії України відзначили двадцяту річницю першого всесоюзного референдуму 17 березня 1991 року, на якому вирішувалося питання збереження СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи перед будівлею Харківської облдержадміністрацією близько 70 активістів КПУ розмістили «інформаційний агітаційний пост».

На території агітпосту були розташовані зіркою 5 наметів. У середині символічної зірки активісти розмістили трибічний стенд, на якому був зображений герб СРСР, портрет Володимира Леніна та символіка збройних сил СРСР. Учасники акції тримали прапори і традиційну символіку КПУ та СРСР. На кожному наметі розміщені інформаційні плакати, «які показують позитив радянської епохи і негатив сьогодення». Із червоних та білих повітряних кульок активісти зробили цифру «20».

За словами депутата Харківської обласної ради від Комуністичної партії України Ігоря ЛУЦЕНКА, крім цього в Харкові КПУ відзначила двадцяту річницю «Всесоюзного референдуму про збереження СРСР» проведенням круглого столу за участю Соціалістичної партії України, Соціал-демократичної партії (об’єднаної) та Союзу лівих сил.

І.ЛУЦЕНКО повідомив, що учасники круглого столу обговорили «наслідки розпаду Радянського союзу через 20 років після референдуму» та за підсумками засідання ухвалили заяву, у якій «викривають винуватців розпаду Радянського Союзу», зокрема Бориса Єльцина, Михайла ГОРБАЧОВА та Леоніда КРАВЧУКА.

І.ЛУЦЕНКО підкреслив, що незважаючи на те, що більшість громадян висловилися за збереження СРСР, «воля народу була злочинно проігнорована».

«Ми вважаємо, що сьогоднішнє важке життя – це наслідок руйнування Союзу, при чому умисного руйнування», - наголосив він.

І.ЛУЦЕНКО зауважив, що КПУ наполягає на інтеграції України до єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном та виступає за поглиблення співпраці в усіх галузях економіки з цими країнами.

Нагадаємо, що 17 березня 1991 року відбувся Всесоюзний референдум, на який було винесене питання: «Чи вважаєте ви необхідним збереження Союзу Радянський Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною мірою будуть гарантуватися права та свободи людини будь-якої національності?». В цілому по СРСР у референдумі взяли учать 79,5% виборців, із яких 76,4% відповіли «Так». По Україні проголосували 83,7% виборців, котрі мали правого на голос. «Так» відповіли 70,1%.