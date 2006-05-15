Презентація журналу Верховної Ради ”Віче”

18-00 - В Будинку письменників України відбудеться презентація журналу Верховної Ради "Віче". У заході візьмуть участь - відомі політики, депутати, вчені, письменники, автори журналу, студенти, творчий колектив журналу. Презентацію ведуть головний редактор журналу "Віче" Світлана Писаренко та письменник Микола Славинський. Передплата на журнал - у подарунок (вул. Банкова, 2). Телефон: 235-79-58. Реєстрація на місці.

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