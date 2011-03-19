КВУ презентував сайт, де оцінюватимуть виконання обіцянок депутатів

В Херсоні Комітет виборців України (КВУ) презентував інтернет-ресурс, який дасть змогу громадськості відстежувати виконання передвиборчих обіцянок херсонськими депутатами всіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація ресурсу відбулася в прес-клубі «Новий день».

Презентували ресурс експерти обласної організації КВУ та Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Дементій БЄЛИЙ та Олександр МОШНЯГУЛ.

Проект реалізовується за фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії NED (США).

Зокрема, на вказаному інтернет-ресурсі «Депутати та їхні обіцянки» (polit-kherson.blogspot.com) у відповідних розділах та за відповідними тегами викладені обіцянки депутатів обласної ради та міст обласного значення й кількох районів. Даний ресурс буде постійно оновлюватися, для цього будуть використані положення нового Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За словами голови ХОО КВУ Д.БЄЛОГО, вперше в регіоні всі обіцянки систематизовані на початку каденції депутатів. Відтепер виборцям буде набагато легше відстежити міграції депутатів та вартість їхніх оцінок, й пізніше скорегувати свій власний вибір.

На думку Д.БЄЛОГО, більш ґрунтовний аналіз громадської думки дозволяє однозначно стверджувати, що оцінка виконання передвиборчих обіцянок є надзвичайно важливим елементом формування волевиявлення виборців.