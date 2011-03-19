Україна не сприймає опозицію як реальну альтернативу владі?

Опозиційні сили, практично всі без винятку, все ще не сприймаються суспільством як реальна альтернатива нинішній владі. Про це в статті для «Дзеркала тижня. Україна» пише президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

На його думку, зниження підтримки нової владної команди автоматично не привело до адекватного підвищення рейтингу опозиції.

І.ЖДАНОВ указує, що цьому, зокрема, сприяє той факт, що переважна більшість українців втомилися від політики й розчарувалися в політиках незалежно від того, до якого табору вони належать - опозиційного чи провладного.

Крім того, вважає експерт, змінився політичний режим у країні. «Відносини влади і опозиції в Україні за минулий рік зазнали істотних якісних змін. І далеко не в кращий бік. Опозиція діє в умовах силового тиску на частину опозиційного політикуму, ігнорування опозиційних пропозицій, тиску на бізнес опозиціонерів і нерівного (порівняно з провладними політиками) доступу до основних каналів інформації», - пише І.ЖДАНОВ.

Президент центру нагадує також, що скасування політичної реформи 2004 року й відновлення дії Конституції зразка 1996 року істотно обмежили можливості опозиційних сил, особливо в парламенті.

Водночас експерт підкреслює, що й ефективність діяльності опозиції також залишає бажати кращого.