Проти Азарова повстають автомобілісти та автоперевізники

Автомобілісти та автоперевізники, об’єднані ініціативою «Автофронт» будуть домагатися від прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА знизити акциз на пальне. Про це заявив засновник «Автофронту», лідер громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, за словами О.ДАНИЛЮКА, уряд має невідкладно ініціювати зниження акцизу на пальне, а також забезпечити його належне й прозоре використання, скерувавши відповідні надходження виключно на ремонт доріг та підтримання дорожної інфраструктури.

«Сьогодні кожен автомобіліст є жертвою неприхованого шахрайства з боку держави”, - наголосив засновник «Автофронту».

Він нагадав, що коли було скасовано регулярний транспортний збір, зниження надходжень до казни вирішили компенсувати за рахунок підвищення акцизу на пальне.

“Ставка акцизу з 1 січня 2011 року була збільшена одразу на 37,9% або на 50 євро - з 132 до 182 євро за тону пального. Елементарні розрахунки показують, що витрати, наприклад, водіїв легковиків при такому розмірі акцизу у 5-8 разів перевищують суму, яку вони сплачували у вигляді регулярного транспортного збору. Казна отримала мультимільйонні надходження за рахунок прямого викачування коштів з кишень водіїв, тобто вилучаючи в розпал економічної кризи дуже істотні суми з бюджету майже кожної української сім’ї», - підкреслив О.ДАНИЛЮК.

Він вважає, що розмір акцизу має бути знижений не менш як на 30 євро, а кошти від збору мають акумулюватися у спецфонді й витрачатися під наглядом громадськості виключно на будівництво, ремонт та підтримання належного стану шляхів автотранспортного сполучення.

«Ми не спостерігаємо жодних позитивних змін у дорожному господарстві. Воно залишається у занедбаному стані, тоді як лише коштів від регулярного транспортного збору цілком вистачило б на якісне підтримання дорожної інфраструктури, якби вони викристовувались за призначенням”, - зауважив лідер громадянського руху «Спільна справа і додав, що “натомість за рахунок водіїв знову латаються діри в бюджеті та живляться корупційні схеми”.

На думку О.ДАНИЛЮКА, зниження ставки акцизу викличе також значне здешевшання пального, що на тлі світових тенденцій до зниження вартості нафти, дозволить повернутися до адекватної й економічно обгрунтованої ціни на світлі нафтопродукти.