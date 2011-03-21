Екс-міністр закордонних справ Франції: у Лівії починається масштабна війна

Колишній міністр закордонних справ Франції Ролан ДЮМА вважає, що в Лівії починається масштабна й затяжна війна.

Про це пише газета «Известия в Украине» (номер від 21 березня).

«У військовій операції проти Лівії із самого початку міститься величезна двозначність. З одного боку, втішає те, що вона здійснюється не силами НАТО. З іншого - це початок масштабних військових дій. Тобто війни», - сказав Р.ДЮМА.

На його думку, не концентрують таку потужність і не переміщають значні сили й засоби, особливо військово-морські угрупування, лише для того, щоб закликати до порядку лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

За словами Р.ДЮМА, такі операції починаються з одним мандатом, а потім переростають у щось більш масштабне й затяжне. «Я особисто не вірю, що коаліції вдасться утриматися в рамках резолюції №1973 Радбезу ООН. Я боюся серйозних ускладнень і ескалації», - сказав Р.ДЮМА, зазначивши, що йдеться про міжетнічне протистояння в Лівії.

«Ми стоїмо на початку війни. Парадокс: ми бомбимо, щоб зупинити бомбардування», - додав він і зазначив, що деякі світові гравці, перш за все Росія, зайняли вельми стриману позицію щодо силової акції, а за нею послідували Китай, Німеччина та Туреччина, що украй важливо для розуміння розстановки сил і подальшої еволюції ситуації.

«Мене, як прихильника сильної Європи, насторожує той факт, що вперше намітилися серйозні розбіжності всередині «несучої конструкції» ЄС - між Францією та найважливішим її партнером Німеччиною», - сказав він.

На думку Р.ДЮМА, це небезпечно для євроінтеграції та майбутнього європейської дипломатії.

Р.ДЮМА також зазначив, що на чолі коаліції вперше стоїть Франція, але вся військово-технічна сторона координується й управляється з військових баз США в Німеччині американськими генералами. «З урахуванням реального масштабу участі ВМС і ВПС США зрозуміло, що точковими ударами для захисту опозиції в Бенгазі справа не обмежиться. При цьому американці залишаються ніби на другому плані», - зазначив він.

На його думку, якщо вони просто захочуть за будь-яку ціну отримати голову М.КАДДАФІ, як свого часу Саддама Хусейна, то Заходу в найближчому майбутньому доведеться зіткнутися з колосальними труднощами в регіоні.

Р.ДЮМА також зазначив, що мотиви Президента Франції Ніколя САРКОЗІ для нього є загадкою. «Не можна виключати, що його рішення почати силову акцію пов`язане не з міжнародними, а з внутрішньополітичними мотивами - перспективою президентської кампанії 2012 року», - сказав він.