Хорошковський прокоментував свою «можливу відставку»

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає чутки про свою можливу відставку «конкурентною боротьбою».

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№44 від 22 березня).

Відповідаючи на питання, що йому відомо про можливий відхід з поста голови СБУ, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав: «Нічого не відомо. Мою відставку може ініціювати і прийняти лише одна людина – Президент України. Ті, хто розпускає чутки, як правило, переслідують свої особисті цілі. Наприклад, роблять це в рамках конкурентної боротьби, намагаючись або послабити систему, висловлюючи своє незадоволення, або просто показати оточуючим власну близькість до певних джерел інформації. Скажу вам абсолютно щиро – людей, які володіють реальною інформацією, дуже мало, і вони, як правило, не балакучі».