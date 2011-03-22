У Харкові працівники заводу ім. Шевченка пікетують Добкіна

У Харкові працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» пікетують будівлю облдержадміністрації з вимогою повернути борги із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, близько ста працівників заводу, переважно люди похилого віку, зібралися на площі Свободи навпроти будівлі ОДА.

Більшість пікетувальників висловлюють готовність звільнитися з підприємства за умови повного погашення заборгованості із зарплати.

До учасників акції вийшов заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН, який запевнив їх, що найближчим часом питання погашення боргів буде вирішено.

Як повідомляв УНІАН, зранку 21 березня у Харкові працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю поблизу прохідної підприємства, вимагаючи виплати зарплати. За даними профспілок, борги із зарплати на цьому підприємстві становлять понад 12 млн. грн.

Того ж дня питання невиплати зарплати на заводі було розглянуто на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

Голова ОДА Михайло ДОБКІН повідомив, що зустрінеться з колективом заводу ім. Шевченка і негайно проведе консультації про можливі шляхи погашення боргів із зарплати.