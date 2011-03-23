Мороз сподівається, що справа Гонгадзе буде юридично завершена

Почесний голова Соціалістичної партії України, колишній спікер Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сподівається, що кримінальна справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе все-таки буде “юридично завершена”.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті СПУ коментарі О.МОРОЗА з приводу порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

“Я не повинен займатися класифікацією звинувачень щодо будь-кого, але тепер можу висловити надію на те, що справа Г.Гонгадзе все-таки буде завершена. Завершена юридично, бо в суспільній свідомості вона одержала повне визначення ще років десять тому. Як усі розуміють, без притягнутих за вуха «втручань» ЦРУ, ФСБ і т.д.”, - зауважив О.МОРОЗ.

“Це – українська справа. Справа нашої влади", - підкреслив почесний голова СПУ.

О.МОРОЗ зазначив, що "у справі Г.Гонгадзе слідству не можна було обійти увагою записи в кабінеті Л.КУЧМИ, адже вона саме звідти і з’явилася”.

“Фактично слідство визнало записи речовими доказами. Це принципово важливо і юридично обгрунтовано”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник генерального прокурора України Ренат Р.КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН сьогодні заявив, що записи колишнього охоронця екс-Президента України Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

Восени 2000 року О.МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе. Після цього “касетного скандалу” М.МЕЛЬНИЧЕНКО переїхав до США, але пізніше повернувся на батьківщину.