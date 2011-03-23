Мельниченко готовий до очної ставки з Кучмою

Екс-майор Державної служби охорони Микола Мельниченко, автор скандально відомих записів, нібито зроблених у кабінеті тодішнього Президента Леоніда Кучми, повідомив що готовий до очної ставки з екс-президентом, передає «5 канал».

«Якщо кримінальна справа Кучми не буде доведена до логічного завершення, то автоматична вона бумерангом вдарить по Януковичу, по його рейтингу, люди відвернуться від нього. Я думаю він це чудово усвідомлює – раз порушили справу доводьте до логічного кінця, передавайте в суд. Так, в суді можуть відкупитися. Кучма має мільярдні статки, він може дозволити собі заплатити всі суди України. Так, він це може. Я вимагав, щоб була, така, очна ставка і в 2007 році, ця очна ставка, слідчим була запланована, але за три доби до очної ставки у мене стався крововилив у головний мозок, я був шпиталізований – я однозначно явлюсь на очну ставку», - заявив Мельниченко

«На превеликий жаль справа проти Кучми порушена тільки в частині викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але це дає перспективу залучити записи, як речові докази для того, щоб повернути в Україну ті награбовані десятки мільярдів доларів які награбувала сім’я Кучми та сім’я Литвина – перспективи є», - зауважив екс-майор УДО.

Нагадаємо, Леонід Кучма - підозрюваний у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Слідство проти екс-президента розпочали в понеділок, - заявив заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін.