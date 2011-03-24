Кучмі вручили постанову про порушення кримінальної справи

Слідчі Генеральної прокуратури України вручили вчора колишньому Президенту Україні Леоніду КУЧМІ постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сам Л.КУЧМА сьогодні близько 10.00 біля центрального входу до Головного слідчого управління Генпрокуратури, куди вдруге прийшов на допит.

«Мені вручили постанову прокуратури про порушення - за статтями відомими, про що говорилося в інтерв’ю Рената КУЗЬМІНА - кримінальної справи», - сказав він.

За словами Л.КУЧМИ, в цій постанові є лише одна особа як фігурант – це він.

При цьому екс-президент наголосив, що він категорично не погодився з жодним пунктом обвинувачення, «крім того, що я КУЧМА Леонід Данилович, це однозначно».

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.