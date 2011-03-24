Костусєв: Нафтогаз поводиться в Одесі як окупант

Одеський міський голова Олексій КОСТУСЄВ вважає протиправними дії співробітників ДК «Газ України», які прибули напередодні до Одеси і відключили житлові будинки від теплопостачання за багатомільйонні борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я абсолютно не згодний з тим, як поводять себе представники «Нафтогазу України», зокрема, Володимир ПЛАХОТНЮК. Вони чекають дня, коли у місті немає мера… Приїжджають і починають поводитися як окупанти. Намагаються відключити місто від газу і від тепла», - заявив О.КОСТУСЄВ.

Не заперечуючи існуючої заборгованості, він, водночас, підкреслив, що існує рішення Приморського райсуду Одеси, яке забороняє «Нафтогазу України» відключати за борги підприємства теплопостачання. Проте «вони плюють на це рішення і роблять свою справу», - відзначив О.КОСТУСЄВ, додавши, що зараз виконавча служба займається забезпеченням виконання рішення суду. Оскільки представники компанії не бажають йти з ним на контакт і обговорювати можливості погашення боргів.

Крім того, констатував О.КОСТУСЄВ, «до міської прокуратури надійшла заява про невиконання рішення суду. І сьогодні, я думаю, що прокуратура Одеси порушить кримінальну справу, щоб знали, як себе поводити і куди приїхали».

Тим часом відповісти на запитання, коли у будинках жителів Одеси знову з`явиться тепло, мер не зміг, обмежившись запевненням: «Міськрада робить все для цього».

Як повідомлялося, минулої ночі, коли температура повітря в Одесі становила 4 градуси тепла, фахівці дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України» - «Газ України» відключили будинки жителів міста від газопостачання, мотивуючи це багатомільйонною заборгованістю населення за енергоносії у розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи відключення будинків від теплопостачання, виконуючий обов`язки віце-мера Одеси з ТЕК Микола РУБЛЯ заявив: «Населення заборгувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку саму суму їм винна держава – як компенсація різниці у тарифах. При цьому два підприємства «Теплопостачання міста Одеси» і «Одеська ТЕЦ» заборгували ДК «Газ України» близько 300 млн. грн.».

У свою чергу представники ДК «Газ України» відзначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, зокрема теплової енергії, проте сплачені ним кошти своєчасно до компанії не надходять.

Зокрема, комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» станом на 21 березня заборгувало 187 млн. грн. (45%), а «Одеська ТЕЦ» – 78 млн. грн. (35%).