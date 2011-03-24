Яценюк: справа Кучми схожа на відволікання уваги

Кожна кримінальна справа має бути розслідувана, але справа проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ схожа на відволікання уваги від економічних провалів влади.

Про це народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції в Одесі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що в рамках розслідування кримінальної справи проти другого президента України Леоніда КУЧМИ буде забезпечена публічність і прозорість процесу, розслідувані всі обставини і залучені всі особи, які мали відношення до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Лідер «Фронту Змін» зазначив: «Немає жодного сумніву, що рівність перед законом всіх і кожного - це базова конституційна норма кожної демократичної держави і будь-яка кримінальна справа, якщо вона порушена на законних підставах, повинна бути обов’язково розслідувана і передана до суду». «І не грає ролі, хто фігурує в цій кримінальній справі. Хоча як на мене, по цій справі (вбивство Георгія Гонгадзе) мають фігурувати не тільки екс-, але й чинні вищі державні посадові особи», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК висловив застереження з приводу того, що відбувається навколо цієї справи. Він зазначив, що з політичної точки зору, «видається, що порушення цієї кримінальної справи саме в цей момент є ніщо інше, як спроба відтягнути увагу від підвищення цін, тарифів, безробіття, провальної економічної політики уряду, провальних кадрових рішень, падіння України в усіх рейтингах і просто реальних неймовірних проблем - як економічних так і політичних в Україні і в кожній окремо взятій області».

Він також зауважив, що порушення кримінальної справи проти Л. КУЧМИ саме зараз є ніщо інше як виправдання порушення будь-якої кримінальної справи в майбутньому, «це певна індульгенція на відкриття будь-яких справ проти будь-яких осіб».

Крім того А.ЯЦЕНЮК не виключив, що ця справа – метод тиску на засоби масової інформації, які мають відношення до сім’ї другого президента України.

Коментуючи дану ситуацію з юридичної точки зору, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Чому не порушена кримінальна справа щодо незаконного прослуховування кабінету Президента України? Чи хтось думає, що це робила одна особа з одним диктофоном?» За його словами, порушення цієї кримінальної справи і з’ясування переліку всіх осіб, які мали відношення до неї, – «а я думаю, що там не тільки багато осіб, а ще й багато спеціальних служб, - зовсім по-іншому може повернути розслідування в цілому справи щодо вбивства журналіста Гонгадзе». «Чому не порушена кримінальна справа про недонесення про злочин?» «Ті, хто мали записи, ті, хто знав про те, що здійснюється підготовка до злочину, зобов’язані були повідомити про це правоохоронні органи. І, можливо, цього злочину б і не було», - додав він.