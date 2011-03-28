Команда Черновецького роздала за безцінь земель на 70 мільярдів?

У Києві в попередні роки влада роздала за безцінь земель столиці на 70 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні під час розширеної апаратної наради Київської міської держадміністрації.

"У нас попереду величезна, серйозна робота відносно того, щоб ми повернули активи міста. Дуже серйозна робота. І професіоналізм потрібен, і патріотизм потрібен. Ми за... Ну, я кажу ми, тому що ми ж всі відповідальні за владу і попередню теж... На 70 млрд. грн. - відчуження землі і 4 млрд. – в бюджет міста. Нормальна ситуація?. Проводимо аукціони, нема чого виставити. За безцінь все роздано фізичним особам, більша з них частина – не кияни і ніколи ними не були і не знають, що їм ці ділянки надавались...", - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомлялося, за даними газети «Дзеркало тижня Україна» (№10 від 19 – 25 березня), у Києві завершене розслідування махінацій із землею командою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Повідомляється, що на сьогодні силовики мають у своєму розпорядженні остаточні результати моніторингу групи експертів, що працювала в КМДА.

Посилаючись на достовірне джерело у правоохоронних органах, видання повідомляє, що група вивчала «успіхи» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «і його молодої команди» за період 2007-2010 років. У полі зору були - земля, об`єкти комунальної власності, а також інвестиційні проекти.

Згідно з результатами моніторингу, більш як 2 211, 62 га землі віддано в оренду (підставним особам і фірмам-одноденкам); продано - 280 га землі (без конкурсу, як правило, за заниженою вартістю і інсайдерськими аукціонами); виведено з комунальної власності близько 700 об`єктів - через організовані судові рішення.