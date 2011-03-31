Чернівецька міськрада відправила мера у відставку

Чернівецька міська рада таємним голосуванням вирішила припинити повноваження міського голови Миколи ФЕДОРУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 42 з 46 депутатів, які взяли участь у голосуванні, один висловився проти, три бюлетені визнано недійсними. Про це оголосив голова рахункової комісії Дмитро СІРМАН.

Під час сесії депутати обґрунтували своє рішення бездіяльністю мера, систематичними порушеннями Конституції і законів України, зловживаннями з боку міського голови, стимулюванням корупційним схем на базі комунальних підприємств міста.

Як заявив депутат міськради, член фракції ВО «Батьківщина» Анатолій ЧЕСАНОВ, «мер не виконує своїх прямих обов`язків, не виконує рішень ради, які напряму стосуються інтересів чернівецької громади. Ми знаємо також і про факти розкрадання коштів міста».

За словами А.ЧЕСАНОВА, причиною підтримки такого рішення депутатами стало надходження множини звернень жителів Чернівців, в яких вони скаржаться на дії мера, заявляють про утиски їх прав і протиправні дії з боку мера і чиновників міськвиконкому. Також депутат відзначив, що відставки мера вимагали громадські організації, які представляють бізнесменів міста.

Під час розгляду питання Чернівецька міська рада надала слово Емілю ПАВЛЮКУ - представнику підприємців МТК «Калинівський ринок», які напередодні вимагали відставки мера.

Як заявив Е.ПАВЛЮК, «мер Чернівців і підконтрольний йому голова адміністрації ринку обдирають підприємців, практикують побори і позбавлення власності бізнесменів. Його відставка піде на користь розвитку міста».

За відставку М.ФЕДОРУКА проголосували фракції Партії регіонів, ВО «Батьківщина» і «Нашої України». У повному складі не голосувала фракція «Фронту Змін», фракція ВО «Свободи» у кількості трьох депутатів була проти. У цілому чисельність Чернівецької міської ради становить 60 депутатів. Після цього 37 депутатів затвердили протокол таємного голосування.

М.ФЕДОРУК подякував і залишив сесійну залу.

Сесію продовжив вести секретар міської ради від фракції Партії регіонів Віталій МИХАЙЛИШИН. У залі оголосили, що з цієї хвилини тимчасово повноваження міського голови виконуватиме секретар ради В.МИХАЙЛИШИН, який підписав перед присутніми рішення міськради про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови М.ФЕДОРУКА. Частина депутатів аплодувала цьому рішенню. Сесія вирішила не робити перерви і продовжила свою роботу.

Напередодні голосування представники громадських організацій Чернівців, що представляють малий і середній бізнес міста, вимагали добровільної відставки мера. Вимогу про відставку мера підтримала громадськість Чернівців на мітингу під стінами мерії.

30 березня М.ФЕДОРУК дав екстрену прес-конференцію, на якій зачитав заяву, що підтримає ініціативу громади міста (офіційні збори мають відбутися 8 квітня 2011 року) про проведення місцевого референдуму з дострокового припинення повноважень Чернівецької міської ради VІ скликання, оскільки він, як голова, "вичерпав всі правові шляхи впливу на депутатів".