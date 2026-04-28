Sony нишком додала в PS5 захист, який блокує доступ до ігор без інтернету

Якщо консоль не проходить перевірку раз на 30 днів, ліцензія тимчасово блокується, і гра стає недоступною.

Sony впровадила приховану DRM-перевірку для всіх нових цифрових ігор на PS4 і PS5, яка вимагає онлайн-підтвердження ліцензії раз на 30 днів. В іншому випадку ігри не будуть доступні, поки система знову не вийде в мережу.

На це звернули увагу користувачі та ЗМІ після оновлення системи PS5 (версія 13.20). У нових іграх, придбаних у цифровому форматі, з'явився "таймер активності" – якщо консоль не проходить перевірку вчасно, ліцензія тимчасово блокується, і гра стає недоступною. Ігри, придбані раніше, продовжують запускатися без обмежень.

Важливо, що мова не йде про повну втрату придбаних ігор. Після закінчення терміну гравці не втрачають покупку назавжди – система просто вимагає підключитися до мережі, щоб знову підтвердити право на гру та відновити доступ.

Відео дня

Повідомляється, що новий DRM-механізм стосується як PS4, так і PS5, хоча на PlayStation 5 він може бути менш очевидним і не відображатися безпосередньо в інтерфейсі. На PS4 ж користувачі вже помічають рядки з "valid period" і часом, що залишився до закінчення дії ліцензії

Публічної заяви від Sony на цю тему поки не було, проте у службі підтримки PlayStation підтвердили 30-денну перевірку для цифрових версій ігор.

"Якщо консоль не виходить в інтернет протягом 30 днів, ліцензія перестає діяти, і гра може не запуститися, поки з'єднання не буде відновлено", – йдеться в листі.

Тема вже викликала серйозні суперечки в спільноті. Користувачі згадали, що в 2013 році Sony відкрито висміяла Microsoft за їхню спробу ввести на Xbox One систему періодичної онлайн-перевірки ліцензій для цифрових ігор, а через 13 років компанія, схоже, наступає на ті самі граблі.

Нагадаємо, у квітні Sony підняла ціни на актуальну лінійку пристроїв PlayStation по всьому світу. Так, у Європі ціни на PS5 і PS5 Pro зросли відразу на 100 євро, а PS Portal подорожчав на 30 євро.

