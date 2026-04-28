В Україні подорожчала спаржа: через погоду її вирощування під загрозою

Весняні заморозки суттєво впливають на врожайність культури.

Ціни в Україні на спаржу зараз приблизно на 20-25% вищі, ніж рік тому. Проте виробники пояснюють, що йдеться саме про початок сезону – далі вартість продукту знижуватиметься, розповіла виконавча директорка компанії "Спаржа Волині" Ольга Костюк виданню AgroPortal.

"На початку сезону ціна вища, бо спаржі ще немає, є певний ажіотаж. Потім буде пік сезону, коли її максимально багато на ринку", – зауважує Костюк.

Водночас вирощування спаржі в українських кліматичних умовах стає дедалі складнішим. Вплив весняних заморозків на культуру доволі суттєвий – різке нічне похолодання може знищити рослину.

Спаржа здатна відновитися після видалення пошкоджених пагонів, але заморозки знижують її потенційну врожайність. Тільки торік через весняні холоди врожайність спаржі скоротилася щонайменше на 15%, кажуть фермери.

Серед причин цьогорічного здорожчання спаржі на 20-25% – залежність від курсових коливань, імпорту, пального та загальної економічної ситуації. Водночас ринок обмежений купівельною спроможністю населення, тому безконтрольне зростання цін виключене.

Виробники звертають увагу, що вартість спаржі суттєво залежить від фази сезону. На старті продукт традиційно дорожчий, поки не сформується достатня пропозиція, а інтерес споживача високий. У пік сезону, коли на ринок виходить багато продукції, ціна закономірно знижується.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Від незвичайно холодної погоди і заморозків страждає не тільки спаржа. Україна може недорахуватися до половини врожаю персиків та до 60% абрикосів. В залежності від імпорту, ціни на ці фрукти можуть злетіти від 20% до 80%.

При цьому на старті сезону полуниці імпорт спровокував різке здешевшання ягоди. Експерти попереджають, що влітку ціна на полуницю може відчутно зрости.

Вас також можуть зацікавити новини: