Росія почала ховати свою військову авіацію посеред цивільних аеродромів, – ЗМІ

Таким чином Москва фактично прикривається цивільними для захисту своєї авіації.

Російські окупанти розміщують деякі типи своїх літаків на цивільних аеродромах. Про це пише NV з посиланням на супутникові знімки Maxar і SkySat.

Повідомляється, що одним з таких летовищ став аеропорт "Жуковський", який розташований у Московській області РФ. Знімки зафіксували, що на ньому стоять щонайменше чотири стратегічних бомбардувальники Ту-160, а також по одній одиниці стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-22м3. І хоч на Яндекс.картах вказано, що частина з цих літаків може бути музейними експонатами, однак порівняння знімків протягом пів року показало, що РФ їх постійно пересуває – можливо саме для здійснення польотів.

Ще один аеропорт "Петрозаводськ", що розташований неподалік кордонів з Фінляндією, утримує на своїй території значну кількість винищувачів/бомбардувальників, ймовірно розробки ОКБ Сухого (СУ) або МіГ. Щонайменше чотири з них здійснюють регулярні вильоти.

На аеродромі "Анапа" в Краснодарському краю росіяни утримують щонайменше два бомбардувальники/винищувачі Су-30 або Су-34 та щонайменше два бомбардувальники Су-24. А в Міжнародному аеропорту "Мінеральні Води імені М. Ю. Лермонтова" у Ставропольському краю Росія утримує військово-навчальні літаки Ту-134УБЛ/Ту-134УБК, які використовуються для підготовки або підтримання льотної практики пілотів бомбардувальників Ту-22м3 та Ту-160.

Також щонайменше шість військово-транспортних літаків Іл-76 розташовані в аеропорту Нижній Новгород. Більшість з цих літаків наразі використовується збройними силами Росії.

Журналісти зазначають, що ці аеродроми призначені для цивільних польотів, для яких Росія зазвичай їх і використовує. Таким чином ворог фактично прикривається цивільними пасажирами як живим щитом, для збереження своєї військової авіації.

Нагадаємо, на початку квітня РФ втратила відразу два свої літаки – військово-транспортний Ан-26, а також винищувач-бомбардувальник Су-34. Другий літак, за інформацією росЗМІ, міг бути втрачений під час відбиття атаки українських дронів.

Команда OsintFlow також повідомляла, що з 29 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року РФ втратила щонайменше 6 російських літаків і 2 вертольоти. Причиною стали пошкодження в результаті авіаінцидентів і технічних несправностей.

Вас також можуть зацікавити новини: