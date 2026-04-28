Війна в Ірані може 'вбити' дороги: світу загрожує дефіцит важливої суміші, - FT

Найсильніше наслідки дефіциту бітуму відчуває Індія, яка імпортує його з країн Перської затоки.

Програма прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з будівництва доріг стикається з масовими перебоями та затримками, оскільки американо-ізраїльська війна проти Ірану перекриває постачання бітуму, повідомляє газета Financial Times.

Зупинка поставок бітуму з країн Перської затоки викликає дедалі більшу стурбованість у багатьох країнах світу – від Італії до Австралії. Дефіцит матеріалу збільшує витрати та ускладнює боротьбу з вибоїнами на дорогах.

У Південній Кореї місцеві органи влади вже уповільнюють будівництво доріг. Корейські ЗМІ повідомили, що через перебої з постачанням та стрімке зростання цін на асфальтобетон було відкладено реалізацію численних проектів, зокрема будівництво мосту "Сіндо Піс" довжиною 3 км у місті Інчхон.

В Італії підрядні організації почали звертатися до місцевої влади зі скаргами через зростання витрат і просять переглянути умови контрактів. Мер Турина Стефано Ло Руссо зазначив, що бізнес перебуває під суттєвим тиском через подорожчання будівельних матеріалів, зокрема сталі та бітуму.

Особливо гостра ситуація в Індії, уряд якої поставив за мету будувати 100 км автомагістралей на день. Сьогодні країна імпортує близько 40% бітуму, майже весь – з країн Перської затоки. Аналітики India Ratings and Research попередили про зростання "витрат та затримок у виконанні робіт, особливо для державних та регіональних дорожніх проектів, що залежать від імпортного бітуму".

За даними компанії Kpler, експорт бітуму з портів країн Перської затоки до Індії в березні впав до 7 000 тонн з 32 000 тонн у тому ж місяці рік тому. У Національній федерації будівельників автомагістралей Індії повідомили FT, що "досить багато" дрібних компаній отримували лише дві з десяти запланованих вантажівок з бітумом.

Різке скорочення поставок із країн Перської затоки черговий раз підкреслило вразливість індійської економіки до майже повного зупинення поставок через Ормузьку протоку.

За оцінками агентства India Ratings and Research, роботи з використанням бітуму зазвичай становлять 8–12 % від вартості проектів державно-приватного партнерства, що реалізуються Національним управлінням автомобільних доріг Індії.

З лютого ціни на бітум, який використовують для реалізації цих програм, збільшилися подекуди на понад 50%. Через дефіцит дорожні роботи в таких штатах, як Гоа, Керала та Раджастхан, вже були зупинені або затримані.

Зазначимо, що за даними консалтингової групи "А-95", у 2025 році Україна ввезла 190 тисяч тонн бітуму. Головними постачальниками були Польща (113 тис. тонн), Литва (48 тис. тонн) і Румунія (24 тис. тонн).

Наслідки для економіки від війни в Ірані

Збройне протистояння між США та Ізраїлем з Іраном триває вже два місяці, а його наслідки відчуваються в різних регіонах світу. В Індії та Бангладеш припиняють роботу фабрики, в Ірландії, Польщі та Німеччині фіксуються перебої з авіаперевезеннями, а у В’єтнамі, Південній Кореї та Таїланді запроваджують обмеження на споживання електроенергії.

Єдиною країною, яка майже уникла економічних потрясінь, залишається держава, що ініціювала конфлікт – це США.

Війна в Ірані також несе ризики для України. Зокрема, йдеться про можливе зростання тарифів, прискорення інфляції та подорожчання продуктів. Як зазначає аналітик Андрій Шевчишин, ціна на нафту на рівні близько 90 доларів за барель може призвести до додаткових втрат для української економіки приблизно на 2,7 млрд доларів, або 1–1,5% ВВП. Інфляція при цьому може зрости на додаткові 2,2%.

