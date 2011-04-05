На Київщині презентували інвестпроект відродження сільгоспугідь

Сьогодні у Київській області було презентовано інвестиційний проект відродження сільськогосподарських угідь Іванківського та Поліського районів, які через катастрофу на Чорнобильській АЕС не оброблялися понад 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний пакет документів сьогодні було презентовано громадам вказаних районів на нараді за участю голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА в Іванкові.

За словами губернатора, керівництву області вдалося знайти інвесторів, які погодилися вкласти чималі кошти у відродження рослинництва і тваринництва.

Як сказав А.ПРИСЯЖНЮК, “за цю роботу погодилися взятися, склавши відповідний бізнес-план, група приватних інвесторів і банк «Ренесанс-капітал», які розподілили між собою приблизно 50х50 понад 300-мільйонні капіталовкладення, які протягом найближчих трьох років планується залучити у розвиток Іванківщини та Полісся”.

«Не просто було знайти нормального інвестора», - сказав він, зауваживши, що торік взятися за таку роботу пообіцяли представники окремих бізнес-агроструктур Дніпропетровщини, але насправді виявилося, що вони не спроможні щось реально запропонувати.

У свою чергу, присутній на презентації представник групи інвесторів Вадим МОГИЛА наголосив, що на сьогодні проведено дослідження земель, які відновлюватимуть, і їхня загальна площа сягає 50 тис. га. Для їхнього відновлення вже закуплено іноземну рекультиваційну техніку, яка, починаючи з травня, розпочне роботу, в результаті чого вже восени планується засіяти приблизно 15 тис. га озимих.

Водночас, В.МОГИЛА зауважив, що без розвитку тваринництва працювати на цих землях немає сенсу. Саме тому у бізнес-плані передбачено будівництво у Поліському та Іванківському районах свинокомплексу на 1400 свиноматок, створення поголів’я великої рогатої худоби, будівництво комбікормового заводу з елеватором.

Крім того, учасники бізнес-проекту ведуть переговори з представниками з компанії зі Швеції про будівництво підприємства, яке б займалося переробкою плодів, ягід і грибів, які ростуть у вказаних районах.

Водночас, інвестори планують створювати спеціальні центри з підготовки власних фахівців, які працюватимуть на відроджених землях, оскільки, як зазначив В.МОГИЛА, лише одним новітнім трактором можуть керувати особи виключно з технічною освітою.

Разом з тим, представник інвесторів наголосив, що очікувати одразу суперефекту від вкладання інвестицій не варто, оскільки віддача від нього розпочнеться не раніше, ніж через 3-5 років.

У той же час він запевнив, що перші зрушення у справі вже можна буде спостерігати протягом травня, коли на поля вийде важка техніка.

Також він звернув увагу присутніх на те, що інвестори, які вже мають чималий досвід, працюючи у Херсонській і Харківській областях, за останній місяць провели радіологічний контроль земель, який не виявив будь-яких відхилень від норми.

Крім того, він зауважив, що також вивчається можливість будівництва м’ясопереробного комплексу, підписано договори на постачання для сільгосптехніки дизельного пального, якого щодня потребуватиме техніка в обсязі приблизно 24 тонн.

В.МОГИЛА не виключив, що в майбутньому також буде розглянуто питання щодо будівництва на території одного з районів картоплесховища.

У свою чергу, А.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Усе, що пропонується, все це буде екологічно чисті виробництва і продукція, які ніякої загрози для здоров’я людей не нестимуть».

Водночас, губернатор в інтерв’ю журналістам зауважив, що керівництво області, враховуючи обсяги проекту, готове розглянути питання і виступити з ініціативою перед урядом, щоб інвесторам на рік або на два було надано податкові пільги.

«Я теж не збираюся працювати рік чи два, тому я збираюся цей проект довести до кінця», - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.