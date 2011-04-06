Ставнійчук: Україна повинна провести справді чесні вибори

Держава повинна провести відкриті, дійсно чесні, демократичні вибори, і довести і світові, і, власне, своєму суспільству, що ми здатні розвивати країну у демократичному дусі.

Так прокоментувала зустріч глави держави з представниками Моніторингового комітету ПАРЄ радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марина СТАВНІЙЧУК, повідомляє прес-служба Президента.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що розмова була конструктивною, і торкалася надзвичайно серйозних проблем розвитку демократичних процесів в Україні.

«Найбільш актуальні питання пов’язані зі створенням у майбутньому Конституційної асамблеї, з розвитком виборчого законодавства. Зокрема - підготовки парламентського закону про вибори», - підкреслила вона.

«Для влади є абсолютно зрозумілим, що питання суспільно-політичної легітимності, міжнародної легітимності майбутніх парламентських виборів 2012 року вже сьогодні залежить від процесу підготовки законодавства про вибори народних депутатів України. І з огляду на це Президентом України дані доручення якісно змінити цю роботу, покращити її в напрямку публічності і відкритості, врахування позицій зацікавлених сторін», – зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, представники Моніторингового комітету ПАРЄ також цікавилися питаннями свободи слова та боротьби з корупцією в державі. Вона підкреслила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернув увагу гостей на те, що сьогодні в Україні триває надзвичайно складний політичний процес

М.СТАВНІЙЧУК також зазначила, що нещодавно проведений «круглий стіл» щодо здійснення політичної реформи, ряд інших зустрічей за участю іноземних та вітчизняних громадських експертів у галузі виборчого права свідчать про наміри досягти широкої співпраці у питаннях підготовки закону про вибори народних депутатів України.

«Найближчим часом буде оприлюднено відповідний законопроект і зроблено все для того, щоб пройшло експертне, фахове, очевидно, що і політичне публічне, відкрите обговорення всіх його положень», - зазначила радник Президента України.

«Майбутній проект парламентського виборчого закону також обов’язково буде передано до Венеціанської комісії для отримання відповідної оцінки та рекомендацій. Крім того, важливими є також питання безпосередньої підготовки до майбутніх виборів, проведення навчань організаторів виборів, спостерігачів та інших учасників виборчих перегонів, - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК. – Важливо, щоб для них були створені умови, за яких вони відбудуться у вільній, конкурентній боротьбі на демократичних засадах».