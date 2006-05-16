Регіони відкликають Хару з керівної посади

Партія регіонів відкликає свого представника Василя ХАРУ з посади заступника керівника робочої групи з підготовки сесії Верховної Ради України, але підтверджує свою активну участь у подальшій її роботі.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Партії регіонів з посиланням на члена президії Політради Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА.

«Президія Політради Партії регіонів 15 травня 2006 року ухвалила рішення не претендувати на керівні посади в робочій групі з підготовки I сесії Верховної Ради V скликання», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Разом з тим, за його словами, представники партії братимуть активну участь у роботі підготовчої групи, фіксуючи з кожного питання свою позицію.

«Такі дії Партії регіонів викликані тим, що представники «Нашої України», БЮТ і Соцпартії, які мають арифметичну перевагу в робочій групі, брутально зневажають принцип пропорційного представництва і демократичні норми, незважаючи на позицію Партії регіонів», - наголосив Є.КУШНАРЬОВ.