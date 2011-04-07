Антикорупційний закон дадуть Україні сьогодні?

16:53, 07 квітня 2011
Політика
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ВР буде засідати до остаточного рішення

Верховна Рада України сьогодні працюватиме до того часу, поки не ухвалить остаточне рішення відносно законопроекту про засади запобігання і протидії корупції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної пропозиції проголосували 244 народних депутата з 391 зареєстрованого у сесійній залі.

До цього законопроекту Верховна Рада має розглянути ще близько 10 законопроектів.

 

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