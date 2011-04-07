Депутати пішли дивитися футбол, завтра до ВР прийде Тігіпко

Сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України закрите.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям засідання, яке тривало майже до 21.00 години, головуючий, перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК попросив вибачення у депутатів за довгу роботу і пожартував, що "так більше не буде".

Він також закликав народних обранців уболівати за українську команду з футболу – київське "Динамо", яке сьогодні гратиме матч у Лізі Європи.

Наступне засідання ВР розпочнеться завтра о 10.00.

Планується, що під час години запитань до уряду на запитання депутатів відповідатиме віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО.