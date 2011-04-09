В ГПУ припускають, що голову фракції Черновецького впіймали на «діяльності»

Затриманому вчора працівниками столичного УБОЗ голові фракції Блоку Черновецького у Київраді Денису КОМАРНИЦЬКОМУ протягом трьох діб буде висунуто обвинувачення й обрано міру запобіжного заходу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

"Як передбачає Кримінально-процесуальний кодекс, протягом трьох діб йому буде висунуто обвинувачення й обрано судом міру запобіжного заходу", - сказали у прес-службі, зауваживши, що зараз відбуваються першочергові слідчі дії.

Разом з тим, у прес-службі не уточнили, за що саме було затримано Д.КОМАРНИЦЬКОГО, припустивши лише, що "це, напевно, пов’язено з його діяльністю у Київраді".