Могильов обіцяє законопроект про скасування техогляду
20:23, 09 квітня 2011Політика
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Вже протягом тижня-двох
Найближчим часом до Верховної Ради України буде внесено законопроект про скасування обов’язкового техогляду автомобілів.
Про це сьогодні під час брифінгу у Львові повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, передає кореспондент УНІАН.
«Найближчим часом, протягом тижня-двох, до Верховної Ради буде внесено законопроект щодо скасування проведення Державного технічного огляду. Але ці зміни стосуватимуться лише приватних транспортних засобів», - уточнив міністр.
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