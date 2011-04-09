Могильов обіцяє законопроект про скасування техогляду

Найближчим часом до Верховної Ради України буде внесено законопроект про скасування обов’язкового техогляду автомобілів.

Про це сьогодні під час брифінгу у Львові повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, передає кореспондент УНІАН.

«Найближчим часом, протягом тижня-двох, до Верховної Ради буде внесено законопроект щодо скасування проведення Державного технічного огляду. Але ці зміни стосуватимуться лише приватних транспортних засобів», - уточнив міністр.