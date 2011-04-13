Пшонка обурився, що чиновники крадуть гроші у інвалідів

В Генеральній прокуратурі відбулася колегія щодо стану додержання законів та правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері соціального захисту інвалідів. У засіданні взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, перший заступник Міністра соціальної політики Василь Надрага, в.о. директора Фонду соціального захисту інвалідів Сергій Скорупський, прокурори АР Крим, областей міст Києва, Севастополя, а також представники центрального апарату.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка у своєму виступі зазначив, що інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство, повідомляє офіційний інтернет-портал Генпрокуратури . В Україні ця проблема набуває особливого звучання у зв’язку з постійним зростанням частки цієї категорії громадян у загальній структурі населення.

Нажаль не забезпечують повною мірою виконання вимог законів щодо захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, заявив Генпрокурор. Зокрема, у Волинській, Луганській та Херсонській областях навіть не розроблено відповідні регіональні програми соціального захисту інвалідів.

Міністерством соціальної політики не вживаються належні заходи до реалізації соціальних гарантій санаторно-курортного лікування інвалідів. Потреби у фінансуванні за відповідною бюджетною програмою задоволено лише на 13 відсотків.

Однією з причин такого становища у сфері захисту прав громадян з обмеженими фізичними можливостями є недостатнє фінансування.

На цьому тлі особливе обурення викликають факти нецільового та недбалого використання бюджетних коштів, їх розкрадання посадовими особами усіх рівнів, сказав Пшонка.

Торік кожна п’ята із порушених органами прокуратури кримінальних справ про злочини у цій сфері пов’язана з розкраданням та привласненням державних коштів.

Віктор Пшонка поставив вимогу вжити вичерпних заходів до забезпечення реалізації усієї повноти конституційних прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, оскільки поліпшення їх становища є стратегічним курсом державної політики України.

За результатами роботи колегії було прийняте відповідне рішення, направлене на посилення правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері соціального захисту інвалідів.